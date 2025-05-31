الرياض - كتبت رنا صلاح - قررت محكمة جنايات الزقازيق إيداع عامل زراعي متهم بقتل عامل تلقيح النخيل في مستشفى العباسية للصحة النفسية، وذلك لمدة 45 يوماً تحت الملاحظة لتقييم سلامة قواه العقلية والنفسية في وقت ارتكاب الجريمة. وقد تقرر تأجيل النظر في الدعوى إلى اليوم الأول من شهر سبتمبر المقبل.

جريمة قاتلة: إحالة المتهم بقتل عامل تلقيح النخيل للمستشفى النفسي

جاء هذا القرار تحت رئاسة المستشار أسامة أحمد معوض الحلواني وعضوية المستشارين إسلام منصور، هاني صلاح الدين أحمد، ومحمود محمد عبد العزيز، بحضور السكرتير إسلام محجوب.

تعود أحداث القضية إلى يوم 6 أبريل 2024، حين أحالت النيابة العامة المتهم محمد. إ. أ. ع، البالغ من العمر 36 عاماً ويعيش في منشأة صهبرة التابعة لمركز شرطة ديرب نجم، للمحكمة بتهمة قتل المجني عليه متولي رمضان محمد السيد، الذي يبلغ من العمر 50 عاماً ويعمل في تلقيح النخيل.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، حيث قام بالتخطيط لقتل المجني عليه وأعد لهذا الغرض قطعة خشبية. وعندما رآه فوق شجرة النخيل في أثناء عملية التلقيح، قام بجذبه بشكل عنيف وأسقطه على الأرض وانهال عليه بالضرب بعدة ضربات حتى أودى بحياته.

وكشفت التحقيقات عن وجود مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، بسبب قيام الأخير بتلقيح نخيل زوجة شقيقه، مما أدى إلى تصعيد الأمور واعتداء المتهم على المجني عليه بالأداة الخشبية أثناء عمله.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، وعرضه على النيابة العامة التي قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، فأصدرت المحكمة القرار السابق.