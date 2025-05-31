الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، عن رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، بالإضافة إلى المراكز الطبية ووحدات الرعاية الأساسية، تحضيرًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

تحضيرات صحية شاملة في أسيوط لاستقبال عيد الأضحى

وأكد الدكتور حافظ على توفر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، بما في ذلك أكياس الدم بجميع الفصائل في مراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، مع وجود تخصصات طبية وفرق تمريض طوال أيام العيد لاستقبال أي حالات مرضية. كما يتم توفير كافة الأمصال واللقاحات الوقائية، مثل لدغات العقرب والثعبان وعقر الحيوانات، وتوزيعها على أماكن تقديم الخدمة الصحية.

كما أشار إلى استمرار عمل غرفة الأزمات بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات في المستشفيات المختلفة لتقديم الدعم على مدار الساعة والعمل على حل أي تحديات فورًا، مما يساهم في انتظام سير العمل داخل المنشآت الصحية بأسيوط.

في السياق نفسه، أوضح الدكتور محمد جمال، وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع مراكز تقديم الخدمات الطبية وتجهيزها، مع التأكيد على وجود مدير المنشأة أو من ينوب عنه. وتعهد بتقديم جدول إشرافي لكل مستشفى وإدارة صحية، بالإضافة إلى متابعة مصادر المياه والصرف والكهرباء والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة حالات الطوارئ.

ومن جانبه، شدد الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية، على أهمية انعقاد الغرف الوقائية بمديرية الصحة والإدارات الصحية، وزيادة الرقابة على منافذ بيع اللحوم، والمحلات والمجازر، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقة آمنة. كما تم التأكيد على أنه سيتعقب المخالفين وسيتم تحرير محاضر لهم.

كما أكدت الدكتورة نهي عبدالله، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية، على تواجد الفرق الطبية من خلال العيادات المتنقلة أمام المساجد والمتنزهات، حيث يتواجد بكل عيادة أطباء متخصصون وفرق تمريض مدربة للتعامل مع حالات الطوارئ. وتهدف هذه الفرق لتقديم الفحص والعلاج بالمجان، بالإضافة إلى وضع برامج للتوعية الصحية خلال فترة العيد.