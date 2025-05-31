الرياض - كتبت رنا صلاح - محافظ الإسماعيلية، اللواء أكرم جلال، أعلن عن زيادة كمية القمح المحلي الموردة لموسم 2025، حيث بلغت حتى الآن 42,395 طن و253 كجم، ما يمثل 104.43% من الهدف المقرر. هذا الإنجاز تحقق خلال الفترة من 15 أبريل حتى اليوم، مُقارنةً بنسبة 78.1% عن العام الماضي.

محافظ الإسماعيلية .. حصيلة توريد القمح المحلي لموسم 2025 تتجاوز 42,395 طن

وأوضحت شيماء عمر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن عملية استلام الأقماح المحلية تتم تحت إشراف مباشر من المحافظ، مع وجود غرفة عمليات مركزية حُددت لمتابعة مراكز التوريد اليومية وحل أي مشاكل محتملة.

حتى الآن، تم استلام 42,395 طن و253 كجم من الأقماح لصوامع القنطرة شرق وأبو صوير وصومعة مطاحن شرق الدلتا، بالإضافة إلى مراكز تجميع في القصاصين وأبو سلطان ومزرعة اليقين.

من جانبه، أضاف الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن الكمية المستهدفة لهذا العام تصل إلى 40,594 طن و800 كجم، حيث تزرع 33,829 فدانًا من القمح. وتم توفير 40 أردب من التقاوي للحقول الإرشادية بالمحافظة، وعددها 26 حقلًا، مستخدمين أفضل الأنواع مثل “مصر 4″ و”سدس 14″ و”سدس 15″ و”ج 171”.

كما أكد اللواء أكرم جلال على أهمية تسهيل عملية توريد القمح للمزارعين وتشجيعهم على تقديم كميات أكبر، مُشيرًا إلى ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أي مخالفات تتعلق بتداول الأقماح واتباع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.