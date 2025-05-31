الرياض - كتبت رنا صلاح - استمرت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بالتعاون مع شركة الصرف الصحي، في تنفيذ خطتها الطارئة لمواجهة آثار الطقس السيئ الذي تعرضت له المدينة، حيث قامت بزيادة جهودها لسحب تجمعات مياه الأمطار، خاصة في المناطق الشرقية.

تسخير 99 معدة لتصريف الأمطار .. جهود مياه الإسكندرية مستمرة

وفي هذا السياق، أصدر المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تعليمات برفع درجة الاستعداد القصوى والتدخل الفوري للتصدي لتداعيات الأمطار، لضمان سلامة المواطنين واستمرار تقديم الخدمات الضرورية.

من جهته، قام المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بمتابعة سير العمل ميدانيًا، مؤكدًا على أهمية التحرك السريع والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لتقليل تأثير الأمطار على حياة المواطنين وضمان سرعة سحب المياه من المناطق المتضررة.

وقد دفعت الشركة بـ 99 معدة متنوعة، تشمل سيارات شفط، بدالات، ومعدات نقل، بالإضافة إلى فرق فنية متخصصة، تم توزيعها على عدد من النقاط الحيوية في شرق المدينة، مثل: نفق سيدي بشر، شارع خالد بن الوليد، وشارع صلاح الدين شعبان، وشارع جلال حماد، وشارع محمد نجيب (واجهة البحر)، وشارع 45، وشارع مصطفى كامل، وشارع جمال عبد الناصر، إلى جانب عدد من الجراجات والمناطق المنخفضة الأخرى.

وأكدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية على استمرار أعمالها على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظة الإسكندرية وكافة الأجهزة التنفيذية، لرصد أي تجمعات مياه جديدة والتعامل الفوري معها، في ظل متابعة مستمرة لتطورات الحالة الجوية.

ومن الجدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية شهدت، منذ الصباح الباكر، تساقط أمطار غزيرة وعواصف ثلجية شديدة، مما أدى إلى إغلاق عدة شوارع حيوية نتيجة تراكم مياه الأمطار. وعلى الفور، انتشرت سيارات ومعدات وفرق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع التجمعات الناتجة عن هطول الأمطار.