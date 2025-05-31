الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة في محافظة الإسكندرية، في بيان حديث، عن تعرض المحافظة لموجة عنيفة من الطقس غير المستقر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم. وشملت الموجة أمطارًا رعدية وثلجية، ورياحًا قوية وصلت سرعتها إلى 83 كيلومترًا في الساعة، ما أدى إلى أضرار في بعض المرافق العامة والعقارات.

تقييم أضرار الطقس العنيف .. غرفة عمليات الإسكندرية توضح وضع تجمعات مياه الأمطار

ووفقا للتقرير الصادر، تم رصد 48 تجمعًا لمياه الأمطار في مناطق متعددة، وتم التعامل معها فورًا. كما تم تسجيل أضرار جزئية في 10 عقارات في أحياء (المنتزه أول، المنتزه ثان، شرق، وسط، الجمرك)، بالإضافة إلى سقوط 7 أعمدة إنارة في مناطق (المنتزه أول، شرق، وسط).

وتلقت الغرفة أيضًا بلاغات بسقوط 8 إعلانات دعائية في أحياء شرق ووسط، وتمت إزالتها بدون تأخير. كما تم الإبلاغ عن سقوط شجرة، وحريق في سيارة، وسقوط كابل إنارة ووحدة تكييف، فضلًا عن مواسير حديدية ضمن أعمال الترميم الجارية.

وأكدت غرفة العمليات السيطرة الكاملة على الوضع، وتم تصريف كافة تراكمات المياه، خاصة في نفق سيدي بشر، حيث عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها دون أي معوقات. وأفاد بيان غرفة العمليات بأنه وفقًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، تم رفع درجة الاستعداد القصوى، ودفع فرق الطوارئ والمعدات اللازمة للتعامل الفوري مع جميع البلاغات، حرصًا على سلامة المواطنين وضمان استمرار الخدمات الحيوية في المحافظة.