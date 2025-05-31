الداخلية تنظم دورة تأهيلية لكوادر الشرطة النسائية من الدول المشاركة فى عمليات حفظ السلام بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 مايو 2025 05:38 مساءً - انطلاقاً من الدور المحورى للدولة المصرية كإحدى أبرز الدول الفاعلة والمساهمة فى منظومة حفظ السلم والأمن الدوليين .. فقد نظمت أكاديمية الشرطة (المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية) فعاليات دورة تأهيلية لكوادر الشرطة النسائية ممثلى (30) دولة من الدول المشاركة فى عمليات حفظ السلام بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة (خلال الفترة من 3 إلى 29 مايو 2025م).

تلقى المتدربون عدد من المحاضرات النظرية تحت إشراف نخبة من الخبراء المصريين والأجانب تناولت موضوعات ذات صلة بمهام الكوادر الشرطية النسائية فى حفظ السلام بمختلف مناطق النزاعات وكيفية التعامل مع الأخطار ، وخاصة التوعية من أخطار الألغام ومخلفات الحروب ، والملاحة والإتصالات اللاسلكية بالميدان وتكتيكات كشف الكمائن ، والمسعف القتالى "الإسعافات الأولية".

تضمنت الدورة عدد من التدريبات الميدانية (اللياقة والدفاع عن النفس ، والرماية فى الميادين المختلفة) ، وشملت فعاليات الدورة التدريب على قيادة سيارات الدفع الرباعى فى المناطق الجبلية والوعرة فضلاً عن التدريبات الميدانية المتنوعة بالمعاهد التدريبية والقطاعات الأمنية بوزارة الداخلية فى مقدمتها المعهد القومى لتدريب القوات الخاصة تضمن التدريب الميدانى على بعض المهام ذات الصلة بمناطق النزاعات وتشكيل نقاط التفتيش والإستيقاف.

اضطلعت الدورة بتنفيذ البرامج النظرية والعلمية داخل المعهد القومى للحراسات الخاصة للتدريب على مهام وقواعد تأمين وحراسة الشخصيات الهامة ، وكذا تنفيذ بعض البرامج التدريبية بقطاع الأمن المركزى للتدريب على أساليب فض الشغب والتعامل مع الحواجز ، كما تلقت الكوادر المشاركة داخل معهد تدريب الإداراة العامة للحماية المدنية تدريبات مكثفة فى مجالات الإطفاء والتوعية من أخطار الألغام.

وعلى هامش فعاليات الدورة تم تنظيم زيارة لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان للإطلاع على مرافقه التأهيلية التى تراعى المعايير الدولية لحقوق الإنسان .. كما تم تنظيم زيارة لأكاديمية الشرطة تفقدوا خلالها مرافقها التدريبية والتعليمية وتعرفوا على دورها فى إعداد الكوادر الأمنية المحلية والدولية وفقاً لأحدث المناهج التعليمية والتدريبية الأمنية المعاصرة لإعداد رجال شرطة قادرين على مواجهة التحديات الأمنية، كما تم تنظيم جولات سياحية للمتدربين بعدد من المناطق السياحية والآثرية.

وفى ختام فعاليات الدورة تم تنظيم حفل ختامى بحضور (السيد / مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشئون السلم والأمن ، والسيدة/ رئيسة المجلس القومى للمرأة) ، وعدد من السفراء والملحقيين الشرطيين بالدول المشاركة .. ومن جانبهم أشادوا بالمستوى التدريبى للدورة وحفاوة الإستقبال والإقامة التى حظى بها المشاركين ، معربين عن إمتنانهم للمستوى الذى تتمتع به الشرطة المصرية من خبرات تراكمية فى مجال عمليات دعم وحفظ السلام وما تقدمه من دعم متواصل لمنظومة الأمن والسلم.