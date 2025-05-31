بدر عبد العاطى وزير الخارجية لـ"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 مايو 2025 05:38 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، إن مصر تشدد في كافة المحافل على ضرورة خلق الأفق السياسي اللازم لتطبيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وتوسيع مسار الاعتراف الدولي بفلسطين، وأعرب عن أمله في أن يشكل المؤتمر الدولي حول حل الدولتين المقرر عقده تحت الرئاسة المشتركة لفرنسا والمملكة العربية السعودية في يونيو القادم، خطوة عملية نحو تحقيق هذا الهدف المنشود الذي طال انتظاره، والذي يمثل تأخره العامل الرئيسي لغياب الأمن والاستقرار والسلام المستدامين في الشرق الأوسط.

وأشار وزير الخارجية لـ"صوت الأمة" إلى أن مصر حذرت على مدار أكثر من عام ونصف من تداعيات التصعيد الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة، والذي يشهد انتهاكات صارخة بحق المدنيين الأبرياء العزل بالقطاع، بالإضافة إلى تردي الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، في ظل منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. وقد طالبنا اسرائيل بالتجاوب مع مساعي التهدئة واستئناف وقف إطلاق النار في القطاع، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل.

وأضاف عبد العاطى: تعكف مصر على بذل جهود حثيثة، بالشراكة مع كل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية، لوقف الحرب ونأمل أن تسفر الوساطة عن انفراجة تفضي إلى وضع حد للكارثة والمعاناة الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين في القطاع، وبما يسمح بالبدء في جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم وفقاً للخطة العربية التى اعتمدتها القمة العربية فى القاهرة.