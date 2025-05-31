نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيد الإعلاميين.. انطلاق إذاعة المسلسلات دراما إف إم وقنوات مصر 21 وبيراميدز تي في في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمناسبة عيد الإعلاميين اليوم، والذي يوافق عيد تأسيس الإذاعة المصرية في 31 مايو قبل 91 عامًا، أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، انطلاق إذاعة المسلسلات دراما إف إم، كما تم إطلاق القنوات الرقمية التابعة للتليفزيون المصري مصر 21 وبيراميدز تي في.

وسيتم إقامة احتفال لتكريم كبار الإعلاميين عقب إجازة عيد الأضحي المبارك، وذلك بمبني الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو.

يذكر أن التليفزيون المصري قد احتفل اليوم بعيد الإعلاميين بمشاركة فريدة الزمر وسلمي الشماع وجمال الشاعر وإبراهيم الكرداني ونخبة من كبار نجوم ماسبيرو وشباب الإعلاميين.