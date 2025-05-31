نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنشاء “متحف القراء” بإذاعة القرآن الكريم ليضم مقتنيات وتسجيلات ووثائق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام تدشين متحف يحمل اسم "متحف القراء"، ليضم صور ومخطوطات وعقود وتسجيلات ومقتنيات كبار القراء المصريين.

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام: “سيتبع المتحف شبكة إذاعة القرآن الكريم، وقد تم تخصيص مساحة مناسبة وموقعًا مميزًا بمبني الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو، ليكون مقرًا للمتحف”.

وقد تمت مخاطبة عائلات كبار القراء لجمع مقتنياتهم بالمتحف الجديد، على أن يتم فتح المتحف للزيارات المنظمة، حال الانتهاء من ترتيب المقتنيات وتعريفها وجاهزيتها للعرض.