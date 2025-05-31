نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "السكة الحديد" تعلن تعديلات تشغيل بمناسبة عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل وتعديلات خاصة بمواعيد بعض القطارات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على السفر، خاصة إلى محافظات الوجه القبلي، وتيسير تنقل المواطنين قبل صلاة العيد.

وقالت الهيئة إنه تقرر تشغيل قطار تالجو إضافي رقم 2050 من القاهرة إلى أسوان يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025 فقط، حيث ينطلق من محطة القاهرة في تمام الساعة 9:10 مساءً ويصل إلى أسوان الساعة 9:30 صباح اليوم التالي، وفقًا للجدول المرفق.

كما قررت الهيئة تبكير موعد قيام القطار المخصوص رقم 1946 (ثانية مكيفة) على خط القاهرة/أسوان يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 (وقفة عيد الأضحى)، ليقوم من محطة القاهرة الساعة 5:00 مساءً بدلًا من الموعد المعتاد، ليصل إلى أسوان الساعة 5:15 صباحًا، بهدف تمكين الركاب من الوصول قبل موعد صلاة العيد.

وتقدمت هيئة السكة الحديد بالتهنئة إلى جموع الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة حرصها على تقديم أفضل الخدمات وتسهيل حركة التنقل خلال مواسم الأعياد، بما يضمن راحة وسلامة الركاب.