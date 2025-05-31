نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل: تشغيل أبراج إشارات جديدة ورفع كفاءة 190 كم من خط "بنها - بورسعيد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، دخول ثلاثة أبراج إشارات رئيسية جديدة الخدمة بمحطات الزقازيق، والإسماعيلية، والفردان غرب، ضمن أعمال تطوير وتحديث نظم الإشارات على خط "بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد".

وأوضح الوزير أن التشغيل شمل كذلك عددًا من المناطق الأوتوماتيكية بين برجي الزقازيق ومنيا القمح، والزقازيق والشبانات، والزقازيق وههيا، إضافة إلى القطاعات الواقعة بين الإسماعيلية والفردان غرب، ومن الفردان غرب إلى البلاح.

وأشار إلى أن عدد الأبراج المطوّرة على الخط ارتفع إلى 18 برجًا رئيسيًا من إجمالي 21، إلى جانب تطوير 16 برجًا ثانويًا من أصل 19، بطول إجمالي 190 كيلومترًا من أصل 214. كما تم الانتهاء من تطوير 70 مزلقانًا من إجمالي 82، و445 موتور تحويلة من بين 536.

وأكد وزير النقل أن المشروع يستهدف التحول من النظام الميكانيكي القديم إلى نظام إلكتروني حديث يسهم في رفع معدلات الأمان وزيادة عدد الرحلات اليومية، لافتًا إلى أن النظام الجديد يتيح مراقبة حركة القطارات لحظة بلحظة، مع تزويد المزلقانات ببوابات وأنظمة تحكم أوتوماتيكية، إلى جانب تمكين سائقي القطارات من التواصل الفوري مع مراقبي التشغيل في حالات الطوارئ والأعطال.