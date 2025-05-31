وزير الخارجية لـ"صوت الأمة": السياسة الخارجية المصرية تستند لمبدأ "الاتزان الاستراتيجي"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 مايو 2025 04:37 مساءً - شدد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، على أن السياسة الخارجية المصرية تستند إلى مبدأ "الاتزان الاستراتيجي" الذي ارساه فخامة السيد رئيس الجمهورية، وأصبح من مرتكزات النهج الدبلوماسي المصري، حيث ترفض مصر الانخراط في أية محاور أو استقطابات.

وقال عبد العاطى رداً على سؤال لـ"صوت الأمة" حول تزايد وتيرة العلاقات المصرية الاوربية والمصرية الروسية والصينية ومع أطراف اقليمية ودولية أخرى، وهل هذا في اطار التنوع ام في إطار تشكيل جبهات دولية وإقليمية، إن مصر تحرص على بناء علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مبادئ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والتمسك بالشرعية الدولية، تظل ركائز أصيلة لا تحيد عنها مصر في تعاملها مع القضايا الإقليمية والدولية، وانطلاقاً من هذه الثوابت، تحرص السياسة الخارجية على توسيع دوائر التحرك الخارجية، بما يعزز من قدرة مصر على التعاطي مع المحتمع الدولى، وتعمل مصر على تطوير علاقات استراتيجية مع مختلف القوى الدولية، إدراكاً لأهمية تنويع علاقتها مع الدول في بيئة عالمية متغيرة.