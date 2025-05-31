نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية: طقس حار على القاهرة والوجه البحري غدًا الأحد مع توقعات بأمطار خفيفة على بعض المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، الموافق 1 يونيو 2025، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، فيما يكون الطقس مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، في إطار تقلبات الطقس المعتادة مع بداية فصل الصيف.

وأشارت الهيئة إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري، مع وجود أجواء غائمة جزئيًا في بعض المناطق، خاصة المناطق الساحلية، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة لقاطني هذه المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 1 يونيو 2025

القاهرة الكبرى: العظمى 31 درجة، الصغرى 20 درجة.

الإسكندرية: العظمى 25 درجة، الصغرى 19 درجة.

مطروح: العظمى 23 درجة، الصغرى 18 درجة.

سوهاج: العظمى 36 درجة، الصغرى 22 درجة.

قنا: العظمى 37 درجة، الصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 38 درجة، الصغرى 23 درجة.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار، خاصة في المناطق الجنوبية، مع ضرورة متابعة التحديثات المستمرة لحالة الطقس تجنبًا لأي تقلبات مفاجئة، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من تأثيرات الطقس الحار والأمطار الخفيفة المتوقعة.