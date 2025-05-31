نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الأعلى للجامعات يعتمد قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه الدوري المنعقد اليوم السبت بجامعة المنوفية، قواعد تنسيق القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026، وذلك برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات الحكومية، وبرعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية.

استمرار قواعد التنسيق كما هي للعام الماضي

وافق المجلس على استمرار تطبيق قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي لقبول الطلاب الحاصلين على:

الثانوية العامة المصرية،

الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية)،

الشهادات الفنية،

الثانوية الأزهرية.

ضوابط اختبارات القدرات وبنوك الأسئلة

اعتمد المجلس الضوابط الخاصة بإعداد بنوك الأسئلة لاختبارات القدرات لقطاعات الفنون والتربية الموسيقية، مع التأكيد على:

تحقيق التوازن في توزيع الأسئلة.

اختيار موضوعات عامة مستمدة من الحياة اليومية.

مراعاة المستجدات والتطورات المعاصرة.

كما اعتمد المجلس دليل اختبارات كليات علوم الرياضة، والتي تنقسم هذا العام إلى:

مسار بدني،

مسار مهاري.

وذلك لقياس قدرات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات، مع استمرار منظومة الدفع الإلكتروني التي تتيح للطلاب خيارات متعددة للسداد.

اختبارات كليات التربية النوعية

شدد المجلس على ضرورة اجتياز الطلاب لاختبارات داخلية بعد ترشيحهم لكليات التربية النوعية بشعبتي:

التربية الفنية،

التربية الموسيقية.

وفي حال عدم اجتياز الطالب للاختبار الداخلي، يتم توزيعه على أقسام أخرى بالكلية وفقًا لما تراه إدارة الكلية مناسبًا.

ضوابط القبول بالكليات التكنولوجية والتعليم والتمريض

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس وافق على تحديد الأعداد المقبولة بكليات التكنولوجيا والتعليم وكليات التمريض والجامعات التكنولوجية وفقًا لنسبة متغيرة حسب أعداد الطلاب المتقدمين من كل شريحة من شرائح الشهادات الفنية، سواء كانت:

نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية،

دبلوم المعاهد الفنية (الثانوية + سنتان)،

أو الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، بما في ذلك خريجو مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وسيتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للطاقة الاستيعابية والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا للتنسيق.

اختبارات إضافية لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وافق المجلس على السماح لخريجي بعض المدارس الفنية مثل:

مدرسة تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية،

مدرسة I-TECH،

مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية في تخصصات (تكنولوجيا المعلومات – الذكاء الاصطناعي – البرمجيات)،

بأداء اختبارات في مواد (رياضة 1 – رياضة 2 – فيزياء – لغة إنجليزية) للالتحاق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك اعتبارًا من دفعة 2025، ولمدة عامين متتاليين من تاريخ الحصول على المؤهل.

امتيازات جديدة لخريجي مدارس STEM

تقرر إعفاء خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) من قواعد التوزيع الجغرافي عند تنسيق القبول بالكليات الجامعية الحكومية، وكذلك إعفاؤهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة (باستثناء الفرقة الأولى)، مع استمرار هذا الإعفاء في حال حصول الطالب على تقدير جيد جدًا على الأقل في نهاية كل عام دراسي جامعي.

كما تم تخصيص نسبة من المنح الدراسية في البرامج الخاصة بالكليات التالية:

الطب،

الصيدلة،

طب الأسنان،

الطب البيطري،

الهندسة،

العلوم،

الحاسبات والمعلومات.

بواقع طالب واحد على الأقل في كل كلية بعد الفرقة الأولى، مع استمرار المنحة لمن يحقق تقدير جيد جدًا على الأقل.

شهادات خاصة لخريجي STEM

يستمر إصدار شهادات رسمية من مكتب التنسيق لطلاب مدارس STEM بمعامل 1.25، لاستخدامها في التقديم للجامعات الخاصة والأهلية والمنح داخل وخارج مصر.