نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر: سهولة اللغة العربية.. ورصد محاولات غش إلكتروني في امتحانات الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة التربوية، مستوى امتحانات الشهادة الإعدادية التي انطلقت اليوم السبت 31 مايو 2025، مشيرةً إلى أن طلاب وأولياء أمور محافظة الجيزة أجمعوا على سهولة امتحان مادة اللغة العربية، مع وجود بعض التركات البسيطة في جزء النحو، مؤكدين أن العديد من الأسئلة جاءت من النماذج الاسترشادية التي أصدرتها المديرية التعليمية بالمحافظة.

وفي السياق نفسه، أعرب طلاب القاهرة عن رضاهم تجاه الامتحان، رغم وجود بعض التحديات في سؤال الاختيار من متعدد، خاصةً في ما يتعلق بالمعاني والمضادات. أما طلاب محافظة القليوبية، فاشتكوا من جزئية النحو، واصفين إياها بأنها غير مباشرة وتحتاج إلى تفكير، فيما جاء باقي الامتحان مناسبًا للطالب المتوسط.

وفي محافظة المنوفية، جاء امتحان الجبر سهلًا وخاليًا من التعقيد، بينما أشاد طلاب دمياط بامتحان اللغة العربية الذي وصفوه بالواضح والمباشر. وعلى الجانب الآخر، رأى طلاب محافظة الإسكندرية أن امتحان اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط، وإن احتوى على بعض التركات في النحو تتطلب التفكير والتركيز.

وفي ضوء متابعة الامتحانات، أكدت الحزاوي أن بعض جروبات "شاومينج" على تطبيق تليجرام نشرت صورًا تزعم أنها لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية عقب توزيعها داخل اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وأشارت إلى أن هذا يتطلب تدخلًا عاجلًا من وزارة التربية والتعليم للتحقيق في الواقعة، والتصدي بحزم لمحاولات الغش الإلكتروني من خلال تصوير ونشر الأسئلة والإجابات عبر صفحات الغش، مع توقيع العقوبات المقررة على أي طالب يثبت تورطه.

وشددت على ضرورة منع دخول الهواتف المحمولة وأجهزة الاتصال إلى اللجان، سواء من قبل الطلاب أو العاملين، لضمان عدم تكرار مشاهد الغش مستقبلًا، مطالبةً في الوقت ذاته بتوفير أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والإبلاغ الفوري عن صفحات الغش لإغلاقها.

ودعت الحزاوي أولياء الأمور إلى احتواء أبنائهم بعد الامتحان، ومنحهم الدعم النفسي والتشجيع اللازم، دون الضغط عليهم لمعرفة تفاصيل الإجابات.

وقالت: "لا يفيد البكاء على اللبن المسكوب، والأهم الآن هو التركيز على الامتحان التالي فقط"، مؤكدة أهمية التوعية بخطورة الغش، حتى لا يتعرض الطالب لعقوبات قد تصل إلى الحرمان من أداء الامتحانات.

وفي سياق آخر، قررت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ البحيرة، تأجيل بدء امتحانات الشهادة الإعدادية لمدة ساعة واحدة اليوم فقط، لتبدأ الامتحانات في العاشرة صباحًا بدلًا من التاسعة، على أن تعود إلى مواعيدها الطبيعية بدءًا من يوم الأحد 1 يونيو.

كما أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اتخاذ القرار نفسه نظرًا لتقلبات الطقس وحالة الرياح الشديدة المفاجئة التي تعرضت لها المحافظة، حفاظًا على سلامة الطلاب.

وفي محافظة كفر الشيخ، وردت شكاوى من تأخر وصول أوراق امتحان اللغة العربية إلى بعض اللجان، وقد قررت وزارة التربية والتعليم تعويض الطلاب عن الوقت الضائع لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.