نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شكاوي من نقص أسئلة نموذج (ج) بامتحان اللغة العربية للشهادة الاعدادية بالقاهرة والتعليم ترد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتكي عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، أن نموذج ( ج) في امتحان اللغة العربية جاء ناقص اسئلة وغير مكتمل، مما أدى إلى ارتباك الطلاب داخل اللجنة.



وقال الطلاب أن الامتحان نموذج (ج ) لا يوجد به تعبير أو قراءة والموجود فقط القراءة المتحررة والنصوص تم كتابتها مرتين.

وعلى صعيدا أخر، تم التواصل مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وأكدوا أن هناك قرار عاجل سيصدر بعد قليل بشأن هذه الواقعه.



وصباح اليوم تفقد إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بدء امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسى٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بنظام البوكليت، بمدرسة البهية البرهانية الإعدادية بنات بشارع بورسعيد بإدارة السيدة زينب التعليمية، ولجنة مستشفى ٥٧٣٥٧ للإطمئنان على سير الامتحانات، حيث يؤدى ٢١٢١٣٤ طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة (العامة، والمهنية، والرياضية، والمكفوفين، وضعاف السمع والدولية ) فى ٧٣٢ لجنة، منهم ٨٦٣ طالبًا وطالبة بالاعدادية المهنية، و٩٩طالبًا وطالبة بالاعدادية الرياضية، و٦٧طالبًا وطالبة ضعاف السمع، و٥٣ طالبًا وطالبة مكفوفين، و١٠٥٣٨ طالبًا وطالبة بالمدارس الدولية، كما تضم لجنة مستشفي ٥٧٣٥٧ ( ١٧) طالبًا وطالبة.

رافق محافظ القاهرة فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وسماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة.