وزير الخارجية لـ"صوت الأمة": الوطن العربي يمر بمنعطف تاريخي خطير.. ومعالجة التحديات يتطلب الحفاظ على الدولة الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 مايو 2025 03:37 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج أن العلاقات المصرية- العربية تعتبر من ركائز السياسة الخارجية المصرية، وتحكمها المصالح المشتركة والمصير الواحد، وتشهد تنسيقًا وثيقًا في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية في ظل الاهتمام المشترك بمواجهة التهديدات الإقليمية المتلاحقة.

وقال عبد العاطى لـ"دوت الخليج" إن الوطن العربي يمر بمنعطف تاريخي خطير، سواء نتيجة الأزمات التي تعصف بالمنطقة وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، أو التحديات المرتبطة بالتجاذبات والانقسامات الداخلية في بعض الدول العربية، من بينها الأزمات في سوريا وليبيا واليمن والسودان.

وشدد وزير الخارجية على أن معالجة هذه التحديات مرتبط بعدد من المرتكزات تشمل ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، ورفض التدخلات الخارجية، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدول العربية، فضلا عن تعزيز التعاون والتكامل العربي والتنسيق بين الدول العربية.

وأضاف عبد العاطى: نأمل أن تشهد الفترة القادمة المزيد من التنسيق والتعاون إيماناً بوحدة المصير المشترك، وإدراكاً بأن الحاضنة العربية تشكل صمام الأمان الأول للدول العربية في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.