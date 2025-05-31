أمن القاهرة يضبط مرتكب واقعة مشاجرة الأسلحة البيضاء الاميرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 مايو 2025 03:37 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 مايو الجارى تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة، بين طرف أول (طالب مقيم بدائرة القسم)، طرف ثانى (طالب مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم ومقيم بدائرة القسم)، بسبب حدوث مُشادة كلامية إثر خلافات سابقة بينهما تعدى خلالها الأول على الثانى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته المشار إليها.

وأمكن ضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته السلاح الأبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.