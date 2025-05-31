ضبط 3 أشخاص يديرون مصنع "بدون ترخيص" لتعديل الشكمانات الخاصة بالسيارات بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 مايو 2025 03:37 مساءً -

فى إطار جهود مكافحة جرائم الغش الصناعى والتجارى، أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص بإدارة مصنع "بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، لتعديل الشكمانات الخاصة بالسيارات لتضخيم الصوت بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المُشار إليه، وأمكن ضبطهم وعُثر بداخل المصنع على (عدد من قطع وأجزاء وإكسسوارات متنوعة "لشكمانات السيارات المُعدلة" – الأدوات المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.