الأهلي يرحب بانتقال خالد عبد الفتاح ونيدفيد للبنك الأهلي وسيراميكا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 مايو 2025 03:37 مساءً -

رحّب مسئولو النادي الأهلي برحيل ثنائي الفريق خالد عبدالفتاح وكريم نيدفيد إلى ناديي البنك الأهلي وسيراميكا على التوالي، بعدما استقر الرأي فى إدارة القلعة الحمراء على عدم بقاء الثنائي مع الفريق الموسم المقبل.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات ومباحثات داخل قطاع الكرة في الأهلي، تم خلالها الاتفاق على رحيل خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد لأسباب فنية، وتلقى خالد عبد الفتاح عروضاً من أندية محلية أبرزها البنك الأهلي، كما تلقى نيدفيد عرضاً مغرياً من سيراميكا، حيث تحدث علي ماهر المدير الفني لسيراميكا مع نيدفيد الذي سبق وتألق معه فى أكثر من تجربة، لذا يرغب علي ماهر فى استعادة لاعب الأهلي معه مرة أخرى خلال تجربة سيراميكا الحالية.

ومن المقرر من تشهد الأيام المقبلة تطورات حاسمة في ملف ثنائي الإهلي الذي بات رحيله عن النادي مسألة وقت فقط.