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أمن القاهرة يضبط شخص يدير مصنع غير مرخص لإنتاج وتصنيع مستحضرات تجميل

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أمن القاهرة يضبط شخص يدير مصنع غير مرخص لإنتاج وتصنيع مستحضرات تجميل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 مايو 2025 03:37 مساءً -  

فى إطار جهود مكافحة جرائم الغش التجارى والصناعى، تمكنت إدارة البحث الجنائى  بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع كائن بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامه بإدارة مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتصنيع مستحضرات تجميل "مجهولة المصدر" وبحوزته 352 طن مواد خام.

 

كما ضبط بحوزته كمية من العبوات منتج نهائى والأدوات المستخدمة فى التصنيع، وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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