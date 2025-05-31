وزير الإسكان يتفقد أعمال إنشاء كوبري C3 و"سكن لكل المصريين" والمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 مايو 2025 03:37 مساءً -

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم، بتفقد مشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وأعمال انشاء كوبرى تقاطع طريق C3 والمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وتابع وزير الإسكان خلال الجولة مشروع إنشاء كوبرى تقاطع طريق C3 مع القطار السريع وخط سكة حديد القبارى بمدينة العلمين الجديدة، واستمع لشرح عن الأعمال الجاري تنفيذها للمشروع تضمن كافة تفاصيل الأعمال، موجها بضغط الأعمال للانتهاء من المشروع في أسرع وقت مع توفير كافة المهمات من أعمدة الإنارة وغيرها، بجانب الانتهاء من الطرق المحيطة بالكوبري لتسهيل الحركة للمواطنين.

كما تفقد وزير الإسكان المشروع السكني الذى يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة العلمين الجديدة، موجهاً بدفع الأعمال والتعامل بحسم مع الشركات المتقاعسة والانتهاء من أعمال تنسيق الموقع.

وأشار المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إلى ان المشروع يتكون من 83 عمارة بإجمالي 1992 وحدة سكنية، حيث تابع الوزير أعمال المرافق والإنشاءات، موجها في هذا الصدد بضغط الأعمال بالمشروع.