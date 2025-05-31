وزير الري يعلن عن بدء تشغيل قنطرة بحر يوسف الجديدة لخدمة ٨٥٠ ألف فدان بمحافظات الصعيد اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 مايو 2025 03:37 مساءً - فى إطار جولات الميدانية بالمحافظات المختلفة لمتابعة موقف المشروعات المائية التى تنفذها الوزارة قام الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى اليوم السبت الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٥ بزيارة لمحافظة أسيوط لتفقد مشروع "إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة" .

وقد كان فى إستقبال اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ، الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير .

واستعرض الدكتور سويلم واللواء ابو النصر عرض تقديمى عن الأعمال التى تم نهوها والأعمال الجارى تنفيذها حاليا ، كما تم استعراض خطة تطوير منطقة القناطر القديمة والجديدة وإنشاء حدائق بمساحة ٣ أفدنة في المنطقة المحيطة بالقناطر مع الحفاظ علي الطابع الأثري للمنطقة .

وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية تدريب المهندسين والفنيين علي أنظمة تشغيل القناطر الجديدة للحفاظ عليها مثلما تم الحفاظ على قناطر ديروط القديمة بحالة جيدة علي مدي ١٥٠ عاما ، كما وجه سيادته بالحفاظ علي الطابع الأثري للقناطر القديمة كجزء من تاريخ مدرسة الري المصرية .

وعقب ذلك تفقد الدكتور سويلم واللواء ابو النصر موقع تنفيذ مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، حيث أعلن الدكتور سويلم عن بدء تشغيل قنطرة بحر يوسف الجديدة التى تم نهو أعمال تنفيذها ، والتى تخدم زمام ٨٥٠ ألف فدان فى محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة .

وشمل المرور أيضا قناطر حجز الإبراهيمية والتي يجري حاليا الانتهاء من تنفيذها لتدخل للتشغيل التجريبي مع باقي المجموعة خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٥ ، حيث تم الانتهاء من صب آخر متر مكعب خرسانة بالقناطر وجارى استكمال باقي الأعمال المدنية والميكانيكية .

كما التقى سيادتهما بالسادة العاملين بالمشروع . حيث أعرب الدكتور سويلم عن تقديره البالغ لمجهودات سيادتهم فى تنفيذ هذا المشروع العملاق بأعلى مستوى من الكفاءة ، والإستفادة من الخبرات المكتسبة من الجانب الياباني اثناء تنفيذ المشروع .

كما توجه سيادته الشكر للشريك الياباني والحكومة اليابانية علي مجهوداتهم خلال العامين الماضيين في تنفيذ هذا المشروع الهام ، وما تحقق به من نجاح ناتج عن التزام الجميع بجودة التنفيذ وكذلك الإلتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ الاعمال .

وصرح الدكتور سويلم أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز ٨١% ، وأن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية .

وأضاف سيادته ان المشروع يهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .

جدير بالذكر انه وفيما يخص باقى قناطر المجموعة . فقط تم الإنتهاء من صب الخرسانة المسلحة لكل من قنطرة الديروطية وقنطرة البدرمان ، وتركيب البوابات ومنظومة التشغيل .

وفيما يخص قناطر أبوجبل والساحلية وايراد الدلجاوى . فقد تم تنفيذ الأساسات والستائر القاطعة للمياه أسفل المنشأ ، وأعمال الخرسانة المسلحة لجسم القناطر وحائط الحماية والتوجيه بالستائر المعدنية ، وتم تركيب البوابات ومنظومة التشغيل .

كما يجرى صب سقف مبنى غرفة التحكم الرئيسية والتشغيل ، كما يجرى نهو حوائط مبنى غرفة الصيانة وعلب التجفيف .