وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 مايو 2025 02:27 مساءً -

في إطار زيارته للمملكة المتحدة، التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة "يونيسف"، وذلك بهدف وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس لضمان جودة التدريبات وتمكين المعلمين من التدريس الأمثل للمناهج الجديدة.

وشهد اللقاء التأكيد على الإسراع في وتيرة وضع البرامج الخاصة بتدريب المعلمين تمهيدا لتنفيذها، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف التزام وزارة التربية والتعليم بالاستفادة من كافة الخبرات الدولية في تحسين جودة التعليم بالمدارس الحكومية وتطوير قدرات المعلمين بما يعود على تمكين أبنائنا الطلاب وتوفير أفضل السبل للتحصيل الدراسي لهم.