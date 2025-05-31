وصول 1.3 مليون حاج إلى السعودية لأداء مناسك الحج حتى الآن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 مايو 2025 02:27 مساءً - أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية أن إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، بلغ (1,330,845) حاجا، حتى الآن.

وفي تفاصيل الإحصائية، أوضحت الجوازات أن الغالبية العظمى من الحجاج قدموا عبر المنافذ الجوية، حيث بلغ عددهم (1,260,874) حاجا، في حين استقبلت المنافذ البرية (64883) حاجا، ووصل عبر المنافذ البحرية (5088) حاجا.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أنها سخرت إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

ومن جهة ثانية، قدمت المنظومة الصحية السعودية أكثر من 81 ألف خدمة صحية لحجاج بيت الله الحرام منذ بداية موسم الحج ، حتى ثالث أيام ذي الحجة، وذلك ضمن جهود شاملة ومنسّقة تقودها وزارة الصحة، بهدف تسهيل وصول الحجاج إلى الخدمات الصحية وتلقيها بأعلى معايير الجودة، وتعزيز جاهزية منظومة الوقاية والاستجابة السريعة للحد من المخاطر الصحية، لضمان صحة وسلامة ضيوف الرحمن، انسجامًا مع مستهدفات برنامج "تحوّل القطاع الصحي" وبرنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، المنبثقين من رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى توفير رعاية صحية نوعية تضمن راحة وسلامة ضيوف الرحمن، وتُسهّل عليهم أداء مناسكهم بكل يسر وأمان.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة السعودية، وصول عدد مستفيدي خدمات المراكز الصحية إلى 48972 حاجا، واستقبلت أقسام الطوارئ 19,219 حالة، والعيادات الخارجية 949 مراجعًا، وتنويم 3,515 حالة في المستشفيات، منها 1,730 حالة في العناية المركزة، وأُجريت 120 عملية قسطرة قلبية، إلى جانب 11 عملية قلب مفتوح.