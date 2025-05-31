جولة ميدانية لوزير المالية بمركز كبار ومتوسطي الوجه البحرى بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 مايو 2025 02:27 مساءً -

أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة ميدانية بمركز كبار ومتوسطي الوجه البحرى بالإسكندرية، فى إطار حرصه على المتابعة الدقيقة لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع.

أدار الوزير، حوارًا وديًا مع عدد من العاملين بمركز كبار ومتوسطي الوجه البحرى بالإسكندرية، حول فلسفة التسهيلات الضريبية، قائلًا: «كل الشكر للقيادات والعاملين بالضرائب؛ لما لمسته من رغبة صادقة فى تغيير الواقع للأفضل لخدمة مجتمع الأعمال».

أضاف كجوك، فى حديثه الودي مع العاملين بمركز كبار ومتوسطي الوجه البحرى بالإسكندرية،: «سهِّلوا على شركائنا الممولين وحسِّنوا الخدمة واعملوا على تغيير الواقع لتحفيزهم على المنافسة وتوسيع حجم أعمالهم وقدموا شرحًا وافيًا ومبسطًا للممولين.

وساعدوهم فى الاستفادة من التسهيلات الضريبية، واستمروا فى تعزيز الحالة الإيجابية بين مجتمع الأعمال بالتطبيق الجيد لجوهر التسهيلات الضريبية».