وزير الإسكان يبدأ جولة تفقدية في مدينة العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 مايو 2025 02:27 مساءً -

بدأ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة تفقدية اليوم بمدينة العلمين الجديدة، استهلها بعقد اجتماع مع ممثلى شركة "cscec" الصينية، المنفذة لمشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، بموقع المشروع، لاستعراض الموقف التفصيلي لتنفيذ مختلف الأعمال بالمشروع، الذى تنفذه شركة الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، واستشاري المشروع.

وتابع وزير الإسكان، الموقف التنفيذي للبرج الأيقوني والأبراج السكنية بمشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وأعمال التشطيبات الداخلية الجارى تنفيذها فى الأبراج، بجانب متابعة الموقف التنفيذي بمشروع البحيرات.

وأكد الوزير خلال الاجتماع، أهمية الالتزام بالمواعيد المقررة واستمرار التنسيق للانتهاء من الأعمال، موجهاً بإعداد تقرير بكافة تفاصيل الأعمال الجاري تنفيذها أولاً بأول.

وعقب الاجتماع، تفقد الوزير ومرافقوه، أحد الأبراج السكنية بالمشروع، وتفقد إحدى الوحدات التي تم الانتهاء من تشطيبها، كما تفقد موقف الأعمال بالبرج الأيقوني، وصعد للدور ٦٧ وتابع مختلف الأعمال بمشروع البحيرات "كريستال لاجون"، وأعمال المرافق والطرق والكهرباء، موجهاً بضغط الأعمال وسرعة الانتهاء من أعمال المرافق.

وأوضح وزير الإسكان أن مشروع الداون تاون بمدينة العملين الجديدة، يضم 5 أبراج، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2.

وتقع بحيرات العلمين "كريستال لاجون" بمنطقة الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والتى تتوسط أبراج الداون تاون، وتضم 7 جزر، وتُحاط بممشى سياحى، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم.