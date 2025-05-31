نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يعبرون عن سعادتهم من سهولة اللغة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى منذ قليل طلاب الشهادة الإعدادية من امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، في بداية ماراثون امتحانات التيرم الثاني للشهادة الاعدادية.

وعبر طلاب الشهادة الإعدادية عن بمحافظة القاهرة، عن سهولة امتحان مادة اللغة العربية.

وفي ذات السياق، قالت الطالبة ريتاج عبدالرحمن بمدرسة البساتين الإعدادية إن امتحان اللغة العربية التيرم الثاني، أسهل من اختبار التيرم الأول بكثير، مؤكده أن نظام البوكليت أفضل.

واكدت الطالبة مريم عبدالنبي، أن الامتحان جاء سهل ومباشر ولم يتوقعوا سهولة ومباشرة سؤال النحو على عكس امتحان التيرم الأول.

وأشار، الطلاب إلى أن سؤال التعبير جاء عن اعادة التدوير فكان مباشر عن التيرم الأول، بالإضافة إلي سهولة الاختيارات من متعدد ومباشرتها في النصوص والقراءه والقصة.



و بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي أداء امتحان مادة اللغة العربية في اللجنة الأولى، والتربية الدينية في اللجنة الثانية، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وانتظام.

وتوافد الطلاب على اللجان منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط استعدادات مكثفة من مديرتي التعليم بالقاهرة والجيزة، وتم التأكيد على تطبيق كافة التعليمات الخاصة بضبط لجان الامتحانات، ومنع دخول الهواتف المحمولة، والتعامل الفوري مع أي محاولة غش.

وأكدت غرف العمليات بالمحافظتين أنها تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، ولم تتلقَ حتى الآن أي شكاوى تؤثر على انتظام الامتحانات، مشيرة إلى تواجد الملاحظين والمراقبين في أماكنهم، مع اتخاذ كافة التدابير الصحية داخل اللجان.

وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة والجيزة حتى نهاية الأسبوع الجاري، ويؤدي الطلاب خلالها اختبارات في مختلف المواد الأساسية، وسط ترقب من أولياء الأمور والطلاب لموسم امتحانات يُعد حاسمًا في مسيرتهم التعليمية.