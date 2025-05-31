نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم آخر فرصة لصرف منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين للمستحقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن اليوم السبت، الموافق 31 مايو 2025، هو آخر موعد لصرف منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين للمستحقين من الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرة الحكومة لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

ويأتي ذلك بعد قرار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد فترة صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية حتى نهاية شهر مايو الجاري، لإتاحة الفرصة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لدعم 10 ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية.

تفاصيل صرف الدعم الإضافي

تتيح وزارة التموين أكثر من 30 سلعة متنوعة يمكن للمستفيدين الحصول عليها من خلال بطاقات التموين، وذلك وفقًا لقيمة الدعم المقررة للبطاقة وعدد الأفراد المستحقين عليها.

حيث يحصل أصحاب البطاقات التي تشمل فردًا واحدًا على دعم إضافي بقيمة 125 جنيهًا، بينما يحصل أصحاب البطاقات التي تضم أكثر من فرد على دعم إضافي بقيمة 250 جنيهًا.

ويشمل الصرف في إطار المنحة الإضافية الحصول على سلع مثل:

2 كيلو سكر حر وزجاجة زيت حر كحد أقصى للبطاقة المتضمنة فردًا واحدًا.

كحد أقصى للبطاقة المتضمنة فردًا واحدًا. 4 كيلو سكر حر و2 زجاجة زيت حر للبطاقة التي تشمل أكثر من فرد.

كما يمكن صرف سلع حرة أخرى من باقي مبلغ المنحة حسب رغبة المستفيد.

التزام الحكومة بدعم الأسر الأكثر احتياجًا

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تقديم الدعم اللازم للأسر المستحقة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

ودعت وزارة التموين المواطنين المستحقين إلى سرعة التوجه لصرف السلع المستحقة اليوم، باعتباره آخر فرصة للاستفادة من المنحة الإضافية، مؤكدة استمرار جهودها لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين عبر منظومة التموين.

استمرار المتابعة لضمان صرف الدعم

أكدت وزارة التموين أن المديريات التموينية ومكاتب التموين تواصل متابعتها الميدانية لضمان تيسير إجراءات صرف السلع للمستفيدين، وتلافي أي معوقات قد تواجه المواطنين في استلام مستحقاتهم، مع الاستمرار في تطوير خدمات الدعم المقدم من خلال بطاقات التموين بما يتماشى مع خطط الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.