نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق امتحان التربية الدينية باللجنة الثانية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح اليوم أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي أداء امتحان مادة التربية الدينية في اللجنة الثانية، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وانتظام.

وتوافد الطلاب على اللجان منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط استعدادات مكثفة من مديرتي التعليم بالقاهرة والجيزة، وتم التأكيد على تطبيق كافة التعليمات الخاصة بضبط لجان الامتحانات، ومنع دخول الهواتف المحمولة، والتعامل الفوري مع أي محاولة غش.

وكان قد ادي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية في اللجنة الأولى بأول أيام ماراثون امتحانات التيرم الثاني.



وأكدت غرف العمليات بالمحافظتين أنها تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، ولم تتلقَ حتى الآن أي شكاوى تؤثر على انتظام الامتحانات، مشيرة إلى تواجد الملاحظين والمراقبين في أماكنهم، مع اتخاذ كافة التدابير الصحية داخل اللجان.

وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة والجيزة حتى نهاية الأسبوع الجاري، ويؤدي الطلاب خلالها اختبارات في مختلف المواد الأساسية، وسط ترقب من أولياء الأمور والطلاب لموسم امتحانات يُعد حاسمًا في مسيرتهم التعليمية.