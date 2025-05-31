الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد مبادرة “تحالف وتنمية” التي أُطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، حراكًا واسعًا نحو تعزيز الإبداع وتشجيع ريادة الأعمال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. ترتكز هذه المبادرة على بناء جسور التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والقطاع الصناعي، ورواد الأعمال، والاستثمار والجهات الحكومية، والشركات العالمية، مع هدف أساسي هو تعزيز مخرجات البحث العلمي، بما يتلاءم مع أهداف رؤية مصر 2030 والخطة الوطنية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، بما يدعم التنمية المستدامة والشاملة في البلاد.

وزارة التعليم العالي تبحث تقديم منحة تدريبية رقمية من جوجل لفائدة 200 ألف طالب

ضمن هذه الجهود، وبتوجيهات مباشرة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت إشراف الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، وبتنسيق مع وزارة التربية والتعليم المصرية، دخل المكتب الثقافي التعليمي المصري بالمملكة العربية السعودية في مناقشات مثمرة مع شركة جوجل العالمية، ممثلة بأكاديمية Google Gemini. جاء ذلك في إطار التعاون المستمر للمكاتب الثقافية المصرية بالخارج لسد الفجوات وتحقيق الفاعلية في قطاع التعليم.

تضمنت هذه المباحثات اتفاقًا مبدئيًا على تقديم برنامج تدريبي مجاني يستمر لمدة ستة أشهر، ويستهدف 200 ألف مشارك من الطلاب الجامعيين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعات المصرية. وقد أوضح الدكتور أحمد سعيد فهيم منصور، الملحق الثقافي ورئيس البعثة التعليمية المصرية بالسعودية، أن اللقاء الذي جمعه مع ممثلي جوجل بالشرق الأوسط، بحضور مازن عبد الله رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Google للتعليم، وتيم باوليني المدير العالمي للمشروعات الخاصة بالتعليم في جوجل، أسفر عن بلورة هذه المنحة الطموحة، في خطوة تصب في مصلحة تعزيز التنمية البشرية وربط النظريات الأكاديمية باحتياجات سوق العملين العربي والدولي، لتستمر مصر في أداء دورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار منصور إلى أن الاجتماع مع جوجل أيضًا فتح الباب لمشروع شراكة موسع بين عملاقي التعليم والحكومة المصرية، يتضمن عددًا من المبادرات التعليمية والتقنية، إلى جانب خطة الشركة العالمية لافتتاح مقر لها في مصر قريبًا، واستقطاب كوادر محلية للعمل فيها، إضافة إلى تحضير زيارة مرتقبة لفريق جوجل إلى القاهرة لتعميق أواصر التعاون.

شمل الاتفاق إطلاق منحة التدريب المجاني خلال يونيو أو يوليو 2025، إلى جانب برمجة ورش عمل متخصصة لتطوير المهارات الرقمية لدى طلاب الجامعات، وتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية العليا حول موضوعات التحول الرقمي. ويشمل التعاون أيضًا تقديم دعم تقني في صورة معملين مجهزين بحوالي 50 جهازًا متطورا كمرحلة أولى لتطوير التعليم الرقمي.

ولم تقتصر الشراكة على الجامعات التقليدية، بل امتدت لتشمل المؤسسات التعليمية التكنولوجية، بغرض دعم منظومات التعليم الفني وتطوير البنى الرقمية للجامعات ووزارة التعليم العالي. كما جرى بحث مقترحات مستقبلية، منها إطلاق مشروع استثماري لإنتاج وتجميع أجهزة لابتوب Chromebook داخل مصر، إلى جانب مبادرات تدريبية ومنهجية تستهدف تطوير قدرات المعلمين والمعاهد الفنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، سعيًا لتنويع فرص التنمية والتأهيل لأسواق العمل العصرية.

من جانبها، أكدت شركة جوجل عبر ممثليها أن المبادرة تدخل ضمن استراتيجية أكاديمية Google Gemini العالمية الرامية لتعزيز الذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي في شتى أنحاء العالم، وتهدف إلى تمكين الأفراد من التعامل الآمن والفاعل مع أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وقد شدد المسؤولون على أن هذه المنحة التي ستُقدَّم لمصر ستكون دون أية أعباء مالية على الدولة، وهو ما يعزز فرص نقل الخبرات والابتكارات التكنولوجية للعقول المصرية، ويفتح آفاقًا أكثر رحابة أمام التطور التعليمي والتحول الرقمي في مصر.