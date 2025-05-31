الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد امتحان اللغة العربية الخاص بالشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة إدراج عدد من الأسئلة التي تهدف إلى قياس قدرات الطلاب على الفهم والتحليل والتطبيق، فقد ورد في أسئلة الامتحان سؤال عن مرادف كلمة “هَامِ” ضمن نص “وادي الكنانة”، حيث كان على الطلاب الاختيار بين عدة معانٍ وهي: “وجه” و”رأس” و”كتف” و”عنق”، وجاءت الإجابة الصحيحة “رأس”. ويهدف مثل هذا النوع من الأسئلة إلى التأكد من استيعاب الطلاب للنصوص وفهمهم الدقيق لمعاني المفردات.

وزارة التربية والتعليم تشمل سؤالين عن مرادف الإملاق والخلال في امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

وفي السياق ذاته، تضمن امتحان اللغة العربية في محافظة الفيوم أسئلة مشابهة تقيس مدى التمكن من المفردات، إذ طُلب من الطلبة تحديد مرادف كلمة “الاملاق” من بين أربعة اختيارات: “الفقر”، “المرض”، “الجهل”، و”الحقد”، وكانت الإجابة الصحيحة “الفقر”. كما تضمن الامتحان سؤالاً آخر عن معنى كلمة “الخلال”، حيث كان على الطلاب الاختيار من بين “الجواهر”، “الحقائق”، “الأسماء” و”الصفات”، وكانت الإجابة الصحيحة “الصفات”. وتأتي مثل هذه الأسئلة في إطار التأكيد على أهمية إثراء الحصيلة اللغوية لدى الطلاب، بالإضافة إلى تعزيز مهاراتهم التحليلية والنقدية للنصوص.

من جهة أخرى، أصدرت مديرية التربية والتعليم تعليمات مشددة تقضي بالتصدي لأي تجاوزات قد تخل بنزاهة سير الامتحانات. فقد شددت المديرية على ضرورة الالتزام التام والتحلي بالأمانة، وحذرت جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان من اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة اتصال أو استقبال سواء كانت سلكية أو لاسلكية، إلى جانب أي وسيلة تقنية أخرى يمكن من خلالها الإخلال بسرية الامتحانات. وجاء ذلك في إطار الحرص على ضمان سير العملية الامتحانية بانتظام وعدالة بين جميع الطلاب على مستوى المحافظة.

وفي إطار الحفاظ على نزاهة الامتحانات، وجهت المديرية تحذيرات واضحة تحث الطلاب على تجنب أي محاولة للغش أو التفكير في الإقدام عليه، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع. كما نبهت إلى أن من يتورط في أعمال الغش سيتعرض لعقوبة قد تصل إلى الحرمان من أداء الامتحان، في رسالة واضحة تهدف إلى ترسيخ قيم الأمانة والنزاهة.

وعلى مستوى الجمهورية، يخوض قرابة مليون ومائتي ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام في مختلف المحافظات. وتعقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي بإجمالي 140 درجة توزع على المواد الأساسية: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، والدراسات الاجتماعية. يضاف مجموع الدرجات المحصلة في الترم الثاني لدرجات الفصل الأول ليكون المجموع النهائي للعام هو 280 درجة. ويأتي ذلك ضمن حرص وزارة التربية والتعليم على تقييم الطلاب بشكل متكامل ومنصف، مع الأخذ في الاعتبار أدائهم في جميع المواد خلال العام الدراسي، بهدف إعداد جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.