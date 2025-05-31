الرياض - كتبت رنا صلاح - تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتحقيق في صحة الأسئلة الخاصة باختبار مادة الفيزياء لطلاب الدبلومات الفنية، التي تم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل بدء الامتحان الرسمي. وتعتبر الوزارة حدوث تداول لأسئلة الامتحان قبل انطلاق اللجنة وتسليم ورق الأسئلة تسريباً للامتحان، وليس مجرد محاولة غش إلكتروني. وفي هذا السياق، تستعين الوزارة بلجنة مختصة لمراجعة الأسئلة التي انتشرت على صفحات الغش الإلكتروني، وتعمل اللجنة بالتنسيق مع المطبعة والمسؤولين عن إعداد الامتحانات للتحقق من الأمر.

وزارة التعليم تحقق في تداول أسئلة مادة الفيزياء بالدبلومات الفنية

وفي إطار جهودها لمواجهة ظاهرة الغش، شددت الوزارة على رؤساء لجان الامتحان والمراقبين أهمية مكافحة جميع أساليب الغش وملاحقة كل طالب يثبت تورطه في التقاط صور الأسئلة أو الإجابات ونشرها إلكترونياً. وأكدت الوزارة أنها تابعت بدقة وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان الامتحانية في الصباح، وتم تسليمها بشكل مباشر لرؤساء اللجان والمراقبين ضماناً لسلامة العملية الامتحانية.

وبالنسبة لمجريات امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام، أوضحت الوزارة أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ حوالي 780 ألف طالب وطالبة في شتى التخصصات. وتقسم الامتحانات إلى 338 مادة عملية ومعملية، إضافة إلى 1145 مادة تحريرية. أما ما يتعلق بالتقييم النهائي للطلاب الملتحقين بالبرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، فقد بلغ عدد مهمات المهارات الخاصة بهذا التقييم 4192 مهمة تتوزع على 113 برنامجاً، ويشارك قرابة ستة آلاف من خبراء سوق العمل في تقييم أداء الطلاب ضمن هذه البرامج.

كما تنتشر لجان سير الامتحانات بكافة أنواعها في جميع محافظات الجمهورية، ويصل عددها إلى 2644 لجنة. ويشارك في أعمال الامتحانات ما يقرب من 187,300 عضو بين مراقبين، ممتحنين، ملاحظين وإداريين وغيرهم داخل هذه اللجان. ولتسهيل مهام معلمي التعليم الفني المنتدبين لأعمال الامتحانات، تم تخصيص نحو 500 استراحة موزعة على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بتوزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة، يوجد 34 مركزاً مخصصاً لهذه المهمة يضم قرابة 5540 عضواً من الكوادر المختصة. ويبلغ عدد الأعضاء المشاركين في تقدير الدرجات للامتحانات بجميع نوعياتها نحو 41,200 عضو. وتشرف 28 لجنة نظام ومراقبة، إلى جانب 24 لجنة إدارة امتحانات، على سير عمليات الامتحان في جميع القطاعات التعليمية.

ومن أجل ضمان سير الامتحانات بسلاسة في هذا الموسم، حرصت الوزارة على اتخاذ كافة التدابير التنظيمية اللازمة، بدءاً من إعداد أرقام جلوس الطلاب مروراً بتوزيعهم على اللجان المختلفة، وتتسلم المدارس أرقام الجلوس في 12 مايو 2025 ليتم تسليمها للطلاب في وقت مناسب قبل بداية الامتحانات. كما تم التأكد من جاهزية الاستراحات الخاصة بالمعلمين وتوفير كل ما يلزم لتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء فترة انتدابهم للامتحانات.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة، في مختلف أنماط التعليم الفني، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير جو هادئ وداعم للطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات، مع التأكيد على حظر أي تجاوزات تتعلق بالغش بجميع وسائله وأشكاله، سواء لحيازة الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية داخل اللجان، أو انتحال صفة طالب، أو الاعتماد على الأساليب التقليدية. وتم التنبيه إلى تطبيق القانون رقم 205 لسنة 2020، إضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة، حفاظاً على نزاهة ومصداقية الامتحانات.