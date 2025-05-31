الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت شركة المصرية للاتصالات WE عن طرح مجموعة جديدة من باقات التليفون الأرضي بنظام الدفع المسبق للعام 2025، وذلك في إطار سعيها لتقديم حلول مرنة ومخصصة تواكب احتياجات العملاء، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخط الأرضي كعنصر أساسي في تشغيل خدمات الإنترنت المنزلي.

هتدفع 70 جنيه بس شهريًا.. مفاجأة سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بعد قرار المصرية للاتصالات

وتهدف الباقات الجديدة إلى توفير مرونة أكبر في التحكم بالاستهلاك الشهري، إلى جانب تفعيل خدمة الإشعارات الفورية عند قرب نفاد الرصيد، وتقديم خدمات مجانية مضافة مثل إظهار رقم المتصل وتحويل المكالمات، مما يعزز تجربة المستخدم بشكل ملحوظ.

وقد جاءت باقات التليفون الأرضي الجديدة من المصرية للاتصالات على هذا النحو التالي:

1. باقة WE أرضي 35:

الدقائق المتاحة: 500 دقيقة للمكالمات المحلية والمكالمات بين المحافظات.

الخدمات الإضافية: إظهار رقم المتصل وتحويل المكالمات.

السعر: 39.90 جنيه شهريًا (شامل الضريبة).

خيارات الدفع: 105 جنيهات ربع سنويًا، أو 420 جنيهًا سنويًا.

2. باقة WE أرضي 45:

الدقائق المتاحة: 120 دقيقة للمكالمات المحلية والمكالمات بين المحافظات.

الخدمات الإضافية: إظهار رقم المتصل وتحويل المكالمات.

السعر: 45 جنيهًا شهريًا (شامل الضريبة).

خيارات الدفع: 135 جنيهًا ربع سنويًا، أو 540 جنيهًا سنويًا.

3. باقة WE أرضي 75:

الدقائق المتاحة: 3500 دقيقة للمكالمات المحلية والمكالمات بين المحافظات، بالإضافة إلى 250 دقيقة للمكالمات إلى شبكات الهاتف المحمول الأخرى.

الخدمات الإضافية: إظهار رقم المتصل وتحويل المكالمات.

السعر: 75 جنيهًا شهريًا (شامل الضريبة).

خيارات الدفع: 225 جنيهًا ربع سنويًا، أو 900 جنيه سنويًا.

تحسينات جديدة تهم مستخدمي الإنترنت المنزلي

وأكدت مصادر داخل الشركة أن الباقات الجديدة تأتي مدعومة بخصائص متقدمة، من بينها:

إشعارات تنبيهية قبل نفاد الرصيد.

أدوات ذكية لرصد حجم الاستخدام الشهري.

خدمات مجانية لتحسين تجربة الاتصالات.

وتسعى المصرية للاتصالات من خلال هذه الخطوة إلى دعم توجهات التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الاتصال داخل المنازل، في ظل اعتماد ملايين المستخدمين على التليفون الأرضي في تشغيل باقات الإنترنت فائق السرعة.