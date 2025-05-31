الرياض - كتبت رنا صلاح - أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، بمدارس مدينتي بنها وطوخ، للعام الدراسى الحالي، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين.

محافظ القليوبية يتفقد لجان الشهادة الإعدادية بمدينتي بنها وطوخ ويوجه بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب

ورافقه مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس وائل جمعة رئيس مدينة طوخ، والدكتورة رشا مصطفى مدير التأمين الصحي بالقليوبية، وياسر إبراهيم نائب رئيس مدينة بنها، وتفقد محافظ القليوبية الامتحانات بمدارس ناصر الإعدادية بنين والشهيد مدحت طلعت الرسمية للغات، وسعد زغلول الإعدادية بنات بمدينة بنها، ومدارس مجمع الشهيد ياسر عصر للبنات، ومجمع مدارس طوخ التجريبية للبنين.

واطمأن “عطية” على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، بما يساعد الطلاب على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والتصدي بكل حزم لأي محاولات للغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب؛ إلى جانب توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المدارس.