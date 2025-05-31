الرياض - كتبت رنا صلاح - استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، وبحضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد.

محافظ المنوفية يستقبل وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة لافتتاح مركز القياس والتقويم بكلية الحقوق

وجاء ذلك على هامش افتتاح مركز القياس والتقويم بكلية الحقوق بالمجمع النظري واجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالإدارة العامة لجامعة المنوفية، ورحب المحافظ بوزير التعليم العالي على أرض المحافظة، وخلال اللقاء أكد المحافظ حرصه على التعاون المثمر والتنسيق بين المحافظة والوزارة للارتقاء بقطاع التعليم لتحقيق أفضل مناخ تعليمي لأبنائنا الطلاب.

وذلك بما يتوازى مع التنمية المجتمعية التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات وفقًا لأهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، وفي سياق متصل، قدم وزير التعليم العالي الشكر لمحافظ المنوفية على حفاوة الاستقبال وأعرب عن سعادته بتواجده بالمحافظة، مشيدًا بجهود المحافظ المبذولة وتقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات لتحسين جودة التعليم.

بالإضافة إلى دعم الجامعة ومشروعاتها المستقبلية بمختلف الأصعدة للنهوض بالقطاع التعليمي والجامعي بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقودها الدولة المصرية.