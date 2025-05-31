اختبر شطارتك.. مرادف أوبة.. أسئلة بامتحان العربي للشهادة الإعدادية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 مايو 2025 12:32 مساءً - أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية، في أول يوم في امتحانات الترم الثاني، وتضمن امتحان العربي للصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط، على جمع كلمة مرسى والتي جاءت من نص سفينة نوح"، ومن بين الاختيارات "رواس- راسيات- مرساة- مراسِ"، والإجابة هي مراس ومرادف كلمة أوبة ومن بين الاختيارات "شوق- عودة- استقبال- محبة"، والإجابة الصحيحة هي: عودة، كما احتوى الامتحان على مفرد كلمة العلا، ومن بين الاختيارات العلاء- الأعلى- العلية- العليا"، والإجابة الصحيحة "العليا".

واشتمل الامتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي بمحافظة قنا، على مرادف استرعى والتي جاءت ومن بين الاختيارات “صرف- لفت- أبقى”، والإجابة الصحيحة هي: "لفت".