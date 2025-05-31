الرياض - كتبت رنا صلاح - تمكن مسئولي الرقابة التموينية بالأقصر من ضبط 300 كيلوجرام مخلل مشكل منتهي الصلاحية بأحد المخازن الغير مرخصة بناحية بندر الأقصر، وذلك قبل إعادة تدويره وتداوله بالأسواق.

ضبط 300 كيلو مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي بأحد المخازن في الأقصر

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، على ضرورة تشديد الرقابة الميدانية الصارمة على المحلات التجارية ومخازن السلع الغذائية، لمعرفة مدى التزامها بالقرارات و القوانين التموينية، وضبط كافة الجرائم التموينية بشتى صورها المختلفة، والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها بالأسواق حفاظًا على صحة المواطنين.

وفي سياق متصل، شنت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة بالأقصر حملة بناحية بندر الأقصر، تمكنت خلالها من ضبط صاحب مخزن مخللات وأجبان بناحية “السواقي – شرق السكة الحديد – بندر الأقصر”، لحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية وإدارته مخزن بدون ترخيص.

ونجحت تلك الحملات في ضبط 300 كيلوجرام مخلل مشكل منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وكذلك ضبط عدد 5 محضر عدم إعلان عن الأسعار “عدد 2 سوبر ماركت – مخبز و حلواني – مستحضرات تجميل و منظفات – اكسسوار محمول”، وتم التحفظ على المضبوطات و تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.