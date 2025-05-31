الرياض - كتبت رنا صلاح - تغيرات جديدة طرأت على عدة مدن مصرية بهببوب عاصفة قوية ورياح وأمطار غزيرة وحبات من الثلج وخاصة في الإسكندرية التي تعرضت إلى طقس مٌغاير وتحركات جديدة مفاجئة، لتصدر الأرصاد الجوية بيانا مهما عن حالة الطقس الساعات المقبلة، وتصدر تحذيرات للمواطنين في بعض المناطق.

رجعت الشتوية والأمطار للركب.. الأرصاد تصدر بيانا مهما عن حالة الطقس الساعات المقبلة وتحذير من عودة الأمطار

أما اليوم السبت توقعت الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد إلى طقس ربيعي وانكسار الموجة على أغلبية الأنحاء ليكون مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ليكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلا، وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

وعاودت الأمطار الرعدية لتضرب البلاد من جديد بعد انتهاء فصل الصيف، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على، واحيما تكون رعدية على عدة مناطق منها السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، على أن تمتد لتكون خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس الساعات المقبلة

أما عن حركة الرياح توقت الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد إلى هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق منها الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وكذلك جنوب الصعيد، والقاهرة الكبرى، وعلى مدن القناة وسيناء، وشمال البحر الأحمر، وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

حالة الطقس الأحد

أما عن حالة الطقس الأحد توقعت الأرصاد الجوية هبوب رياح على عدة مناطق لذلك يجب على أصحاب الأمراض المزمنة توخي الحذر عند الخروج، منعا للتعرف على حساسية الصدر لذلك يجب على المواطنين متابعة حالة الطقس أولا بأول وخاصة في الساعات الأولى من الصباح إذ تكثر الشبورة المائية.

لماذا انقلب الطقس فجأة في الإسكندرية؟

وتعرضت الإسكندرية إلى سقوط أمطار رعدية وعواصف ثلجية وتغيرات جديدة مفاجئة أدت إلى قلق ورعب بين المواطنين، إذ تعرضت إلى منخفض جوي مفاجئ إدى إلى وجود عواصف قوية وأمطار غزيرة وهبوب رياح قوية

ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ والاستعدادت القصوى في جميع المناطق للتعامل مع أي تداعيات، وتكثيف التواجد الميداني وتصريف المياه أولا بأول، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية