نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس بالإسكندرية: أمطار رعدية ورياح قوية مستمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية التي تعرضت لها محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية، حيث شهدت المحافظة موجة من الأمطار الرعدية الغزيرة والرياح القوية، التي أثرت بشكل ملحوظ على الأجواء في المدينة.

أسباب تقلبات الطقس في الإسكندرية

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن السبب الرئيسي وراء هذه الحالة الجوية غير المستقرة يرجع إلى تكون سحب رعدية نشطة، ترافقت مع رياح هابطة أدت إلى زيادة سرعة الرياح على سطح الأرض، بالإضافة إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مختلف مناطق المحافظة.

وأضافت أن هذه التقلبات الجوية جاءت نتيجة امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلى جانب وجود كتل هوائية رطبة ومنخفض جوي سطحي.

استمرار فرص الأمطار على الإسكندرية

وأشارت غانم إلى أن فرص سقوط الأمطار ما زالت قائمة على محافظة الإسكندرية خلال الساعات القادمة، مع توقعات باستمرار الأمطار الرعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

كما لفتت إلى أن الأمطار قد تمتد إلى بعض المحافظات الداخلية، ولكن بشكل أقل في الشدة والفرص مقارنة بما شهدته الإسكندرية في الساعات الماضية.

توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح هابطة طوال اليوم

أكدت غانم استمرار فرص سقوط الأمطار الرعدية على الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري طوال اليوم، مع توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها رياح هابطة قد تؤثر على حركة المرور والملاحة البحرية في تلك المناطق.

موجة مفاجئة من الأمطار تضرب الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم موجة مفاجئة من الطقس السيئ، حيث تفاجأ سكان المحافظة بتقلبات جوية حادة شملت ضربات متتالية من البرق والرعد، تلتها رياح شديدة جدًا وأمطار رعدية غزيرة، وصلت إلى حد تساقط كرات الثلج في بعض المناطق.

هذا المشهد المفاجئ أحدث حالة من الارتباك بين الأهالي الذين فوجئوا بهذه التغيرات الجوية المفاجئة.