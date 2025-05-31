نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة والقليوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، منذ قليل، أداء امتحان مادة اللغة العربية في أول أيام ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025، باللجنة الأولى.

وأدى الطلاب الامتحان داخل لجان مؤمنة ومراقبة وفقًا للإجراءات التي أعلنت عنها المديريات التعليمية بالمحافظات الثلاث.

وانطلقت لجان الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط متابعة ميدانية من قيادات التعليم بكل محافظة، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية والتأكد من التزام الطلاب بالتعليمات وضوابط اللجان، وعدم وجود أي شكاوى فنية من ورقة الأسئلة.

ومن المقرر أن يستكمل الطلاب اليوم الأول من الامتحانات داخل اللجنة الثانية، والتي يؤدي خلالها الطلاب امتحان مادة التربية الدينية، عقب استراحة قصيرة بين الفترتين.

وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة والجيزة والقليوبية وعدد من المحافظات على مدار الأسبوع، وسط تأكيدات من المسؤولين على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة والدعم لهم.