نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطارات مخصوصة خلال عطلة عيد الأضحى وطرح التذاكر يوم السفر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل عدد من القطارات المخصوصة إلى جانب القطارات الحالية والإضافية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال بعض أيام عطلة عيد الأضحى المبارك. وأوضحت الهيئة أن تذاكر هذه القطارات سيتم طرحها للجمهور في يوم السفر فقط، وجاء جدول التشغيل على النحو التالي:

الإثنين 2 يونيو 2025:

قطار مخصوص 1932 VIP (القاهرة – أسوان): يقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان الساعة 11:50 صباح اليوم التالي.

الثلاثاء 3 يونيو 2025:

قطار مخصوص 1934 فرنساوي مطور (القاهرة – نجع حمادي): يقوم من القاهرة الساعة 15:20 ويصل نجع حمادي الساعة 00:00.

قطار مخصوص 1944 فرنساوي مطور (القاهرة – أسيوط): يقوم من القاهرة الساعة 20:40 ويصل أسيوط الساعة 02:30.

قطار مخصوص 4005 VIP (أسوان – أسيوط): يقوم من أسوان الساعة 19:40 ويصل أسيوط الساعة 02:40.

الأربعاء 4 يونيو 2025:

قطار مخصوص 4011 فرنساوي مطور (نجع حمادي – أسيوط): يقوم الساعة 00:40 ويصل أسيوط الساعة 03:10.

قطار مخصوص 4012 فرنساوي مطور (طنطا – القاهرة): يقوم من طنطا الساعة 11:25 ويصل القاهرة الساعة 12:30.

قطار مخصوص 4010 VIP (الإسكندرية – أسوان): يقوم من الإسكندرية الساعة 22:25 ويصل أسوان الساعة 14:20 اليوم التالي.

الإثنين 9 يونيو 2025:

قطار مخصوص 4003 فرنساوي مطور (القاهرة – طنطا): يقوم من القاهرة الساعة 08:50 ويصل طنطا الساعة 10:15.

قطار مخصوص 4015 فرنساوي مطور (القاهرة – المنصورة): يقوم الساعة 08:45 ويصل المنصورة الساعة 11:45.

قطار مخصوص 4017 فرنساوي مطور (أسيوط – الأقصر): يقوم من أسيوط الساعة 23:35 ويصل الأقصر الساعة 04:15 صباح اليوم التالي.

قطار مخصوص 4013 VIP (القاهرة – الإسكندرية): يقوم الساعة 10:15 ويصل الإسكندرية الساعة 12:40.

قطار مخصوص 4019 VIP (أسيوط – أسوان): يقوم من أسيوط الساعة 23:30 ويصل أسوان الساعة 06:25 صباح اليوم التالي.

الثلاثاء 10 يونيو 2025:

قطار مخصوص 4009 فرنساوي مطور (أسيوط – القاهرة): يقوم الساعة 04:00 ويصل القاهرة الساعة 09:15.

وفي ختام البيان، تقدم المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا حرص الهيئة الدائم على تيسير حركة السفر وتوفير أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب.