نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر صفحات الغش.. تداول بعض الأسئلة من بوكليت اختبار اللغة العربية لطلاب الإعدادية القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت صفحات الغش الإلكتروني، تداول اسئلة من اختبار مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بالقاهرة، بعد مرور نصف وقت الامتحان.

وزعمت جروبات الغش الالكتروني أنه الامتحان والذي يؤديه طلاب الصف الثالث الإعدادي الآن داخل اللجان الامتحانية في بداية انطلاق اختبارات التيرم الثاني بمحافظة القاهرة.



من جانبها، بدأت مديريات التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تتبع مصدر تصوير ورقة الأسئلة، لتحديد مصدر التداول، وتفعيل إجراءات المراقبة والتأمين، خاصة بعد تداول الصور في توقيت يتزامن مع بداية اللجان.



وأكدت مصادر تعليمية أن غرفة العمليات تتابع الوضع لحظة بلحظة، وتقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطهم في الواقعة، سواء من الطلاب أو الملاحظين أو أي عنصر إداري داخل اللجان.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن أي تجاوز أو إخلال بنزاهة الامتحانات لن يُتسامح معه، وأنها مستمرة في تتبع صفحات الغش والتنسيق مع مباحث الإنترنت لملاحقة القائمين عليها وضبطهم، حفاظًا على تكافؤ الفرص بين الطلاب وضمان نزاهة العملية الامتحانية.