نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عدم إبلاغ الدكتورة نوال الدجوي بوفاة حفيدها حتى الآن.. تفاصيل مثيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت وفاة الدكتور أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، حالة كبيرة من الجدل في الأوساط الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، خاصة بعد تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في غياب جدته، ما أثار تساؤلات عديدة حول أسباب عدم حضورها الجنازة وعدم علمها حتى الآن بوفاته.

محامي العائلة يكشف السبب الحقيقي لعدم إبلاغ الدكتورة نوال الدجوي

وفي هذا السياق، أوضح المحامي محمد إصلاح، وكيل الدكتورة نوال الدجوي، أن الأخيرة لم يتم إبلاغها حتى الآن بوفاة حفيدها أحمد الدجوي، مؤكدًا أن السبب وراء ذلك يرجع إلى طبيعة الوفاة والظروف المحيطة بها، والتي قد تؤثر سلبًا على حالتها الصحية.

وأشار إلى أن الأسرة فضلت عدم إبلاغ الدكتورة نوال بالأمر حتى صدور القرار النهائي من النيابة العامة بشأن أسباب الوفاة، حفاظًا على صحتها النفسية والجسدية.

الحالة الصحية للدكتورة نوال الدجوي ودعوى الحجر المثارة إعلاميًا

أوضح المحامي أن الدكتورة نوال الدجوي تبلغ من العمر سنًا متقدمًا، وهو ما يجعلها غير قادرة على متابعة الأخبار أو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مباشر.

وأضاف أن هناك خلطًا واضحًا بين مسألة قدرتها على إدارة أموالها بنفسها، التي تُناقش حاليًا في دعوى الحجر المثارة عبر الإعلام، وبين حالتها الصحية العامة، مؤكدًا أنها لا تزال تحتفظ بكامل قواها العقلية، ولكن تجنب إبلاغها بخبر الوفاة كان حرصًا على سلامتها النفسية، خاصة في ظل ما يتردد من شائعات وأخبار مغلوطة على بعض المنصات.

انتظار قرار النيابة حول أسباب الوفاة

أكد المحامي محمد إصلاح أن العائلة تنتظر صدور قرار النيابة العامة بشكل رسمي حول أسباب وفاة أحمد الدجوي، مشددًا على أن أي خطوة تتعلق بإبلاغ الدكتورة نوال الدجوي بالخبر ستتم بعد التأكد الكامل من ملابسات الوفاة، حتى لا تتعرض لأي صدمة قد تؤثر على حالتها الصحية.

حالة من الغموض تسيطر على القضية

يذكر أن وفاة أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، لا تزال تحيط بها حالة من الغموض، وسط تداول واسع للشائعات حول أسباب الوفاة، الأمر الذي دفع العائلة ومحاميها إلى المطالبة بانتظار نتائج التحقيقات الرسمية والابتعاد عن التكهنات التي قد تزيد الأمور تعقيدًا.