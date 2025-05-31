نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول أسئلة من بوكليت اختبار اللغة العربية لطلاب الإعدادية بالجيزة عبر السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت جروبات الغش الالكتروني عبر تطبيق التليجرام، تداول اسئلة من اختبار مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، بعد انطلاق الامتحان بمرور ٦٠ دقيقة.

وتزعم جروبات الغش الالكتروني أنه الامتحان والذي يؤديه طلاب الصف الثالث الإعدادي صباح اليوم في بداية انطلاق اختبارات التيرم الثاني بمحافظة الجيزة.



من جانبها، بدأت مديريات التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تحقيقات عاجلة في الواقعة، لتحديد مصدر التسريب، وتفعيل إجراءات المراقبة والتأمين، خاصة بعد تداول الصور في توقيت يتزامن مع بداية اللجان.



وأكدت مصادر تعليمية أن غرفة العمليات تتابع الوضع لحظة بلحظة، وتقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطهم في الواقعة، سواء من الطلاب أو الملاحظين أو أي عنصر إداري داخل اللجان.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن أي تجاوز أو إخلال بنزاهة الامتحانات لن يُتسامح معه، وأنها مستمرة في تتبع صفحات الغش والتنسيق مع مباحث الإنترنت لملاحقة القائمين عليها وضبطهم، حفاظًا على تكافؤ الفرص بين الطلاب وضمان نزاهة العملية الامتحانية.