نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفحات الغش تسرب أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بعدة محافظات.. والتعليم تتوعد المتورطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024-2025 واقعة جديدة أثارت حالة من الجدل، بعد قيام صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أسئلة امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الإعدادي في عدة محافظات، أبرزها قنا، وأسيوط، وكفر الشيخ، والدقهلية، والقليوبية، وذلك عقب بدء لجنة الامتحان مباشرة، كما تم تداول الإجابات الخاصة بالأسئلة على تلك الصفحات بشكل علني.

التعليم تتحرك: إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين

وفي أول رد فعل رسمي، شددت المديريات التعليمية في المحافظات المتضررة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، مؤكدة العمل الجاد لضبط الطلاب المتسببين في تصوير أسئلة الامتحانات ونشرها عبر الإنترنت.

وأكدت المديريات أن فرق المتابعة واللجان الخاصة بمراقبة الامتحانات تعمل على رصد أي محاولات للإخلال بسير العملية الامتحانية، مع اتخاذ الإجراءات الفورية ضد أي طالب يتم ضبطه متلبسًا بالغش.

تحذيرات مشددة للطلاب والمعلمين: لا تهاون مع الغش

أصدرت المديريات التعليمية تعليمات مشددة لجميع العاملين بلجان الامتحانات، بضرورة الالتزام التام بمنع حيازة الطلاب أو المراقبين لأي أجهزة هواتف محمولة أو أجهزة اتصال أو استقبال سلكية أو أي وسائل تكنولوجية حديثة من شأنها المساعدة في خرق سرية الامتحانات.

كما شددت على أن أي طالب يثبت تورطه في محاولة الغش أو الشروع فيه، سيواجه عقوبة الحرمان من أداء الامتحان، وذلك لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

أكثر من مليون طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

يخوض امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام نحو مليون و200 ألف طالب وطالبة على مستوى محافظات الجمهورية كافة، في امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي تُعقد بمجموع كلي 140 درجة موزعة على المواد الأساسية، وهي اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، والدراسات الاجتماعية.

ويتم إضافة درجات الفصل الدراسي الثاني إلى درجات الترم الأول ليُحسب المجموع الكلي للطالب، حيث يصل المجموع النهائي للشهادة الإعدادية إلى 280 درجة عن العام الدراسي بالكامل.

التعليم تؤكد استمرار المتابعة: لا تسامح مع محاولات الغش

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن لجان المتابعة ستواصل أعمالها على مدار أيام الامتحانات لضمان انضباط العملية الامتحانية وعدم تكرار وقائع تسريب الامتحانات، مع توجيه رسالة واضحة إلى الطلاب بضرورة الابتعاد عن أي محاولات للغش والالتزام باللوائح، تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف محافظات الجمهورية.