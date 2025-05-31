نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول أوراق من بوكليت اختبار اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية عبر التيليجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، اليوم تداول أجزاء من بوكليت اختبار مادة اللغة العربية، عبر صفحات الغش الإلكتروني، بعد انطلاق الامتحانات بمرور ٤٥ دقيقة.



ورصدت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لأسئلة من امتحان اللغة العربية، والذي يؤديه طلاب الصف الثالث الإعدادي صباح اليوم في محافظة القليوبية.



من جانبها، بدأت مديريات التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، تحقيقات عاجلة في الواقعة، لتحديد مصدر التسريب، وتفعيل إجراءات المراقبة والتأمين، خاصة بعد تداول الصور في توقيت يتزامن مع بداية اللجان.



وأكدت مصادر تعليمية أن غرفة العمليات تتابع الوضع لحظة بلحظة، وتقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطهم في الواقعة، سواء من الطلاب أو الملاحظين أو أي عنصر إداري داخل اللجان.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن أي تجاوز أو إخلال بنزاهة الامتحانات لن يُتسامح معه، وأنها مستمرة في تتبع صفحات الغش والتنسيق مع مباحث الإنترنت لملاحقة القائمين عليها وضبطهم، حفاظًا على تكافؤ الفرص بين الطلاب وضمان نزاهة العملية الامتحانية.