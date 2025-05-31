نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس اليوم السبت 31 مايو 2025.. أجواء مائلة للحرارة نهارًا ومعتدلة ليلًا والعظمى بالقاهرة 33 درجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، الموافق 31 مايو 2025، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد طقسًا ربيعيًا مائلًا للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار، خاصة على مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية.

نشاط الرياح مستمر وتحذيرات من الأتربة

وأوضحت هيئة الأرصاد أن نشاط الرياح مستمر على مناطق متفرقة من الجمهورية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على المناطق المكشوفة، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الأوقات.

كما حذرت الهيئة من فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا تفصيليًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مختلف أنحاء الجمهورية، وجاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 33 درجة مئوية، الصغرى 21 درجة.

الإسكندرية: العظمى 27 درجة، الصغرى 19 درجة.

مرسى مطروح: العظمى 24 درجة، الصغرى 18 درجة.

سوهاج: العظمى 35 درجة، الصغرى 22 درجة.

قنا: العظمى 37 درجة، الصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 39 درجة، الصغرى 23 درجة.

الأرصاد تدعو المواطنين لتوخي الحذر

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة من الأتربة المثارة التي قد تؤثر على جودة الهواء والرؤية الأفقية، مع ضرورة ارتداء الكمامات، والابتعاد عن المناطق المكشوفة خلال نشاط الرياح.

كما أوصت بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الظهيرة، خاصة في مناطق جنوب الصعيد التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة.