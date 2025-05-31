الرياض - كتبت رنا صلاح - قررت هيئة السكة الحديد اتخاذ إجراءات استثنائية بمناسبة عطلة عيد الأضحى، حيث أعلنت عن تشغيل مجموعة من القطارات الخاصة، إضافة إلى الرحلات المعتادة والقطارات الإضافية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد وزيادة الإقبال المتوقع على السفر بين المحافظات. وذكرت الهيئة أن تذاكر هذه القطارات المميزة سيتم طرحها للجمهور في يوم السفر ذاته.

السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات إضافية خلال عطلة عيد الأضحى

وجاءت خطة التشغيل الخاصة على عدة أيام، تبدأ يوم الاثنين الموافق الثاني من يونيو 2025، إذ سيتم تسيير قطار خاص يحمل رقم 1932 (VIP) على خط القاهرة – أسوان، حيث ينطلق من محطة القاهرة في الساعة 10:50 مساءً، ويصل إلى أسوان في تمام الحادية عشرة وخمسين دقيقة صباح اليوم التالي، وفق مواعيد الجدول المرفق.

أما يوم الثلاثاء، الموافق الثالث من يونيو 2025، فقد تقرر تشغيل عدة قطارات خاصة، منها القطار رقم 1934 (فرنساوي مطور) الذي ينطلق من القاهرة متوجها إلى نجع حمادي في تمام الثالثة والثلث عصراً، ليصل وجهته في منتصف الليل. كما ينطلق في نفس اليوم قطار رقم 1944 (فرنساوي مطور) من القاهرة إلى أسيوط الساعة 8:40 مساء ويصل أسيوط فجر اليوم التالي. وخصص أيضاً قطار رقم 4005 (VIP) الذي يتحرك من أسوان في السابعة وأربعين دقيقة مساءً باتجاه أسيوط، ويصل عند الثانية وأربعين دقيقة فجراً.

وبالنسبة ليوم الأربعاء الرابع من يونيو، تم تخصيص الخدمة بعدة خطوط أبرزها قطار 4011 (فرنساوي مطور)، الذي يغادر نجع حمادي في الساعة 12:40 بعد منتصف الليل صوب أسيوط، ليصل بحلول الثالثة وعشر دقائق فجراً. كذلك تقرر تشغيل قطار 4012 (فرنساوي مطور) من طنطا إلى القاهرة في الحادية عشرة وخمس وعشرين دقيقة صباحاً، ويصل العاصمة في الثانية عشرة والنصف ظهراً. وعلى خط الإسكندرية – أسوان، ينطلق قطار 4010 (VIP) في الساعة 10:25 مساءً ليصل إلى أسوان في الثانية والربع بعد ظهر اليوم التالي.

ثم في اليوم التاسع من يونيو 2025، أعلنت الهيئة عن عدد من القطارات الخاصة الجديدة: ينطلق قطار 4003 (فرنساوي مطور) من القاهرة باتجاه طنطا في تمام الثامنة وخمسين دقيقة صباحاً، ليصل في العاشرة والربع. وفي توقيت متقارب، يغادر قطار 4015 (فرنساوي مطور) العاصمة متجهاً إلى المنصورة عند الساعة 8:45 صباحاً ليصل بالجهة الأخرى عند 11:45. أما لخط الصعيد، فسوف يغادر قطار 4017 (فرنساوي مطور) أسيوط متجهاً إلى الأقصر في تمام 11:35 ليلاً حتى الرابعة والربع صباح اليوم التالي. كما سيتم تسيير قطار 4013 (VIP) على مسار القاهرة – الإسكندرية مساء العيد، يبدأ الرحلة في الساعة 10:15 صباحاً ويصل إلى الإسكندرية في تمام الثانية عشرة وأربعين دقيقة ظهراً. أما العائدون إلى الصعيد، فسيكون بإمكانهم استقلال قطار 4019 (VIP) الذي يغادر من أسيوط إلى أسوان الساعة 11:30 مساءً، ليصل في السادسة وخمس وعشرين دقيقة صباحاً من اليوم التالي.

وفي اليوم العاشر من يونيو 2025، أضيف قطار خاص رقم 4009 (فرنساوي مطور) للركاب المسافرين من أسيوط إلى القاهرة، حيث يتحرك في الرابعة صباحاً ويصل العاصمة في التاسعة والربع صباحاً.

تأتي هذه الجدولة الاستثنائية ضمن جهود هيئة السكة الحديد لمواكبة تزايد الحركة المرورية خلال المناسبات الرسمية، وتسهيل انتقال المواطنين، وضمان توفير مقاعد كافية خلال مواسم الذروة. وتشدد الهيئة على ضرورة التزام الركاب بالمواعيد والاستفادة من العروض المقدمة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، كما توضح أنه تم إتاحة التذاكر للجمهور في يوم موعد السفر ذاته لضمان انضباط العمليات التنظيمية وتسهيل حصول الركاب على المقاعد المخصصة بهذه القطارات المميزة. كما دعت المسافرين إلى مراجعة الجداول المرفقة قبل الرحلات، وأكدت استمرار جهودها الحثيثة لتطوير خدمات النقل بالقطارات وتحسين تجربة السفر لجميع المواطنين.