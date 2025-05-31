رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي رئيس الاتحاد العربي لإدارة الطوارئ والأزمات لبحث سبل التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 مايو 2025 11:29 صباحاً -

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمستشار مشعل نايف الديحاني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، المعتمد من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في القاهرة، حيث تم الاتفاق خلال اللقاء على توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن التعاون مع الاتحاد العربي لإدارة الطوارئ والأزمات سيكون تعاونًا استراتيجيًا ومثمرًا، يسهم في تعزيز قدرات الهيئة على مواجهة التحديات الصحية الطارئة، ويدعم جهود تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق الاستدامة والمرونة، ويُعزز جاهزية النظام الصحي المصري.

وأشار إلى أن الاتفاق تضمن الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون يشمل عدة محاور، في مقدمتها دعم الهيئة للاتحاد في تعزيز التعاون مع الوزارات والجهات المعنية في مصر في مجالات إدارة الأزمات والطوارئ، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب على إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال في أوقات الكوارث وتنمية القدرات لكوادر هيئة الرعاية الصحية، من خلال برامج تدريبية متخصصة، يحصل المشاركون فيها على شهادات معتمدة من الاتحاد العربي وجهات عالمية مختصة.

وأوضح السبكي أن الهيئة لديها مستشفيين ميدانيين على مستوى عالٍ من التجهيزات، يمكن من خلالهما استضافة البرامج التدريبية العملية، سواء للعاملين بالهيئة أو للمتدربين من خارج مصر، ما يُعزز من دور الهيئة كمركز إقليمي لنقل الخبرات وبناء القدرات في المجال الصحي.

كما أكد أن التعاون مع الاتحاد سيمتد إلى الأنشطة المشتركة في كافة الملفات وتقديم الدعم للأشقاء في المناطق المنكوبة وإعادة الإعمار بالدول المتضررة، ونقل التجربة المصرية الناجحة في تطوير نظم الرعاية الصحية إلى الدول العربية، إلى جانب التعاون في الحملات التوعوية والتثقيف الصحي، بما يُعزز الوعي المجتمعي في مواجهة الأزمات والكوارث الصحية.

وأكد أن هذا التعاون يأتي في إطار رؤية الهيئة نحو شراكات فعّالة قائمة على الابتكار والاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية، مشددًا على سعي الهيئة لأن تكون نموذجًا رائدًا في الاستعداد والجاهزية الصحية على المستوى العربي والإقليمي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذا التعاون يأتي في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تعزيز أوجه الاستثمار والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار السعي إلى دعم مجالات التنمية الصحية المشتركة، وتبادل الخبرات، وتعزيز الأمن الصحي العربي.

وأشار إلى أن التعاون مع الاتحاد العربي لإدارة الطوارئ والأزمات يُجسد أحد النماذج الناجحة للتكامل مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية التابعة لجامعة الدول العربية، بما يُعزز من أطر العمل العربي المشترك، خاصة في مجالات الصحة العامة، والإغاثة، والاستجابة السريعة، والتنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب المستشار مشعل نايف الديحاني، رئيس الاتحاد العربي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن اعتزازه بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، التي وصفها بأنها من النماذج الرائدة عربيًا في تطوير نظم الرعاية الصحية الحديثة وإدارة المنشآت الصحية بكفاءة واقتدار.

وأشار إلى أن مصر سبقت العديد من الدول العربية في استحداث إدارات للأزمات والكوارث ضمن هياكل التنظيم بالقطاع الحكومي، ولديها خبرة طويلة في التعامل مع الأحداث الطارئة ، وأن البروتوكول المزمع توقيعه سيتضمن إطلاق برامج تدريبية تخصصية بشهادات دولية معتمدة، وتنفيذ أنشطة تدريبية ميدانية داخل مستشفيات الهيئة، مع نقل التجربة المصرية في الرعاية الصحية إلى الدول العربية، مؤكدًا أن التعاون مع الهيئة يُمثل خطوة مهمة نحو دعم الأمن الصحي العربي المشترك.

حضر اللقاء من جانب الاتحاد العربي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: الدكتور مدحت فتحي شعبان، عضو مؤسس بمجلس إدارة الاتحاد وممثل جمهورية مصر العربية.

كما حضر من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من: الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الاكتوارية والمالية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، المهندس محمد طاهر، مدير إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، الدكتورة ريهام شاش، مسئولة الملف بإدارة الأزمات والكوارث، والأستاذ عبدالله حمدي، عضو الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالهيئة.